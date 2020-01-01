ارتفاع عدد حالات التسمم بالبقعة في الأردن إلى 440

قال مدير مستشفى الأمير حسين في لواء عين الباشا، محمد العابد، إن عدد حالات الإصابة بالتسمم نتيجة تناول وجبات جاهزة بمطعم في منطقة البقعة بلواء عين الباشا ارتفع إلى 440 شخصا.





وأفاد العابد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم الثلاثاء، بأن العدد بدأ بالتزايد في فترة ما بعد الظهر حيث وصل عددهم في ساعات المساء الى 440 حالة.





وأشار إلى أنه تم تجهيز 100 سرير بمستشفى الأمير حمزة وتحويل الباقي إلى مستشفيات أخرى.





وأكد مدير المستشفى أنه لا توجد هناك حالات حرجة.



