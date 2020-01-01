28 % انخفاض بالعجز التجاري الأردنى





انخفض العجز التجاري الأردنى في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ليبلغ 546ر2 مليار دينار، بنسبة 6ر27 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 518ر3 مليار دينار.









وأشارت دائرة الاحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الاردن اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض قيمة الصادرات الكلية في الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 0ر10 بالمئة، حيث بلغت 983ر1مليار دينار، مقارنة في ذات الفترة من العام الماضي والبالغة 203ر2 مليار دينار. وبحسب التقرير، انخفضت قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 5ر5 بالمئة، اي ما مقداره 736ر1 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 838ر1مليار دينار. كما بلغت قيمة المعاد تصديره 5ر246 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بانخفاض نسبته 4ر32 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.









أما المستوردات، انخفضت خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 8ر20 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 528ر4 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.



