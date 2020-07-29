وفاة الفنان العراقي خلف ضيدان إثر إصابته بكورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:02 م
خلف ضيدان
خلف ضيدان
مي مرسي
توفى صباح اليوم، الفنان العراقي خلف ضيدان، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت نقابة المهن التمثيلية بالعراق، وفاة الفنان الكوميدي "ضيدان" بكلمات تعبر عن الحزن والأسى.

وكانت الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، رئيس دائرة الصحة بالكرخ قد أعلن عن تدهور حالة "ضيدان" الصحية بسبب فيروس كورونا وتأثيره بشكل سلبي عليه.

وأشار إلى أن الفنان العراقي خلف ضيدان ساءت حالته الصحية عقب 10 أيام في مستشفى الكرخ بالعراق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فنان عراقي خلف ضيدان الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة بشأن مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

منذ أقل من ساعتين

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ ساعتين و 45 دقيقة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

سامي مغاوري يكشف تطورا جديدا في الحالة الصحية لـ مصطفى حشيش

من داخل خط مكافحة الفيروس.. أسرار مواجهة العراق لإنتشار وباء كورونا

"سيلفي في زمن كورونا".. صور تجسد فرحة المتعافين وحماس الأطباء

حفل زفاف يتسبب بإصابة 15 حالة بفيروس كورونا في العراق

وفاة طبيبة بوحدة صحية ببني سويف متأثرة بإصابتها بـ"كورونا"

وفاة أول فنان عربي بفيروس "كورونا"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:43 م

تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

06:38 م

عاجل.. الصحة: تسجيل 465 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

11:18 م

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»