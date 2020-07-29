وفاة الفنان العراقي خلف ضيدان إثر إصابته بكورونا

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توفى صباح اليوم، الفنان العراقي خلف ضيدان، وذلك عقب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.



ونعت نقابة المهن التمثيلية بالعراق، وفاة الفنان الكوميدي "ضيدان" بكلمات تعبر عن الحزن والأسى.



وكانت الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، رئيس دائرة الصحة بالكرخ قد أعلن عن تدهور حالة "ضيدان" الصحية بسبب فيروس كورونا وتأثيره بشكل سلبي عليه.



وأشار إلى أن الفنان العراقي خلف ضيدان ساءت حالته الصحية عقب 10 أيام في مستشفى الكرخ بالعراق.