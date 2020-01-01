باتزيني يرحل عن فيرونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
أعلن المهاجم المخضرم جيانباولو باتزيني رحيله عن صفوف فيرونا بعد خمسة أعوام قضاها مع الفريق الإيطالي.

ويكمل باتزيني عامه السادس والثلاثين الشهر المقبل لكنه لم يجدد عقده مع فيرونا ، ليصبح من حقه الرحيل بعد المباراة الأخيرة لفريقه في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي والتي يلتقي خلالها مع مضيفه جنوه يوم الأحد المقبل.

وقال باتزيني في مؤتمر صحفي "كنت أدرك منذ فترة أن هذه اللحظة ستأتي لكني كنت أحاول ألا أفكر فيها، في المرة الأخيرة التي ذهبت فيها إلى الملعب أدركت أننا وصلنا لنهاية الطريق".

وأضاف "كانت خمسة أعوام قوية ، سعيد بإنهاء هذه الرحلة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي ، فيرونا وجماهيره منحوني الكثير سواء سارت الأمور بشكل جيد أو سيء، وفي اللحظات الصعبة كنت أدرك أنها تثق بي وهذا هو الشيء الوحيد الذي دفعني للاستمرار".

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