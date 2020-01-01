أمن قومي.. تحذير عاجل من أحمد موسى لخبراء المياه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:51 م
أمنية فوزي
حذر الإعلامي أحمد موسى، الخبراء في مجال المياه من التصريحات التي يطلقوها بشأن نهر النيل، قائلا: "حلل وأشرح الأمور فقط".

ووجه موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، حديثه للخبراء في مجال الماء، قائلا: "لا تتحدث عن أرقام في المياه الجوفية، والأمور المتعلقة بهذا الأمر".

وتابع مقدم «على مسئوليتي»، أن المعلومة قبل أن نقولها نتأكد منها حتى لا يأخذها الأعداء ويتم استخدامها ضد مصر، مستدركا أن هذا الأمر أمن قومي وعلينا توعية الناس وتستنفر حالة لصالح مصر لكن لا نتحدث عن أمور تتعلق بالأرقام فيما يخص المياه.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن مياه نهر النيل أمن قومي ولابد من الخبراء أن يكونوا حذرين في تصريحاتهم.

بعد أن اعترفت إثيوبيا الأسبوع الماضي بأنها بدأت في ملء خزان سدها الضخم على نهر النيل، يشعر المراقبون بالقلق من أن البلدان المجاورة قد تشعر بنفاد خياراتها للرد على مشروع الطاقة المخطط له منذ وقت طويل والذي قد يعرض حصولها علي المياه العذبة للخطر.

وصرحت ميريت مبروك، مديرة برنامج دراسات مصر بمعهد الشرق الأوسط، لقناة صوت أمريكا بأن الأخبار عن سد سد النهضة الإثيوبي الكبيريمكن أن تزيد التوترات بين مصر والسودان وإثيوبيا. فهي تعتقد أن العدوان العسكري هو "الخيار Z" في قائمة طويلة من التحركات الاستراتيجية، لكنه لا يزال ممكنًا.

لا يريد أحد هذا النوع من الصراع. لكنها اوضحت "أعتقد أنه إذا دعمت مصر والسودان الجدار، فقد يكون ذلك خيارًا نهائيًا.. على الأقل بالنسبة لمصر، على أساس أن مصر تدرك جيدًا أن أي خيار عسكري لن يكون في صالح أي شخص".

في منتصف يوليو، ظهرت تقارير تفيد بأن إثيوبيا بدأت في ملء السد البالغ 70 مليار متر مكعب، والذي يقع على طول رافد النيل الأزرق لنهر النيل. وكانت المزاعم مدعومة بصور الأقمار الصناعية، والتي يبدو أنها تظهر السد. وكانت إثيوبيا قد اعزت في السابق سبب تجمع المياه إلى الفائض الموسمي.

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