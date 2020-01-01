تحذير عاجل من أحمد موسى للمواطنين بشأن فيروس كورونا (فيديو)

حذر الإعلامي أحمد موسى، المواطنين من التخلي عن الأجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد مازال موجودا.





وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن:"اجوكم بلاش عدم تباعد، والناس تتعامل أن فيروس كورونا المستجد خلص وده مش صح خالص".





وتابع الإعلامي، أنه:"ارجوكم مش عايزين مرة أخرى للاجراءات التي كانت اتخذتها الدولة في بداية ازمة كورونا"، مستدركا أنه:"علينا جميعا الالتزم بالكمامة في الطرق والأماكن المزدحمة".





واكمل أحمد موسى، انه:"البحر بقي لا موضع فيه لقدم، والبلد كلها مبدورة على الشواطي"، متسائلا:"طب يا جماعة فين الكمامات".







