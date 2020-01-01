أحمد حاتم يفاجئ جمهوره بأغنية فيلم الغسالة "بتمشي في الزمن"

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نشر الفنان أحمد حاتم فيديو أغنية فيلم الغسالة "بتمشي في الزمن" وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلق" أحمد "علي الأغنية قائلاً :" بتمشي في الزمن أغنية فيلم الغسالة" وذلك بهدف الترويج للفيلم الذي سيعرض في عيد الأضحي المبارك.





وتبادل جمهور" حاتم" معه التعليقاات وكان أبرزهم الفنان" شيكو" الذي علق قائلاً :" مبروك يا تومي، والفنان ظافر العابدين الذي قال "مبروك " وهنا الزاهد التي كتبت "أوبااا".



يشار إلي فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى.

