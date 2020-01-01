الري تكشف حقيقة انخفاض إيراد نهر النيل (فيديو)

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مصر لديها مخاوف من تعامل إثيوبيا خلال فترة الجفاف الممتد، مضيفًا أن اللجنة العليا لإيراد نهر النيل مشكلة على مدار العام، وتهدف لمتابعة معدل سوط الأمطار خلال فترة الفيضان، وحجم المياه التي تصل لمصر.





وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن قطاع التخطيط بوزارة الري لديه مركز للتنبأ بالفيضان، ومعني بالرصد اليومي لميها نهر النيل، مشيرًا إلى أن إيراد نهر النيل هذا العام مبشر، وستظهر نتيجته بعد شهور أكتوبر.





ولفت إلى أن الفيضان هذا العام حجمه فوق المتوسط، واستفادت مصر حتى الآن بشكل كبير من الخطط الموضوعة للتعامل مع الموارد المائية، ولا يوجد نقص في إيراد نهر النيل حتى الآن.







