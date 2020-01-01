مسؤول عراقي: سأصوم ثلاثة أيام لو صرفت الحكومة الرواتب قبل العيد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر
قال مدير دائرة صحة الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، إنه سيصوم ثلاثة أيام في حال صرفت رواتب موظفي الصحة قبل عيد الأضحى.

وكتب في منشور على حسابه في "فيسبوك": "وعدونا باستلام الموظفين رواتبهم قبل العيد، أراهن بصيام ثلاثة ايام من شهر آب اللهّاب إذا حصل ذلك، وإذا حصل قبل يوم الخميس فسأجعلها عشرة"، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأعلن مصرف الرافدين، أمس الأول، عن مباشرته بتوزيع رواتب وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر يوليو عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقبل ذلك قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، إن "رواتب الموظفين لشهر يوليو في العراق ستتأخر، لعدم وجود سيولة في وزارة المالية".

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