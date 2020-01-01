الجماهير تقترب من العودة للملاعب الألمانية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
بات عودة الجماهير في مباريات الكرة الألمانية قريبًا للغاية، حيث تستعد الأندية لطرح بعض الإجراءات الرئيسية المؤقتة من أجل عودة المشجعين للملاعب ، منها عدم وجود مناطق للوقوف  ومنع حضور جماهير الفريق الزائر وحظر الكحوليات.

ودعت رابطة الدوري الألماني اليوم الثلاثاء لعقد اجتماع آخر للجمعية العمومية للأندية الـ36 التي تشكل دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) ودوري الدرجة الثانية في الرابع من أغسطس المقبل حيث سيتم الاتفاق على هذه الإجراءات.

وبينما يتوقع أن توافق الأندية فإن المنظمات الجماهيرية أبدت اعتراضاتها سريعا.

وقال سيج زيلت المتحدث الرسمي بإسم منظمة "بور فانز" الجماهيرية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لا نرى ضرورة لأن تتصرف كل الأندية بنفس الطريقة في هذه النقطة. في النهاية، تدار الأزمة أيضا بشكل اتحادي"، مضيفا أن المشجعين ينظر إليهم على أنهم عامل خطر ولا يمكنهم التصرف.

وذكرت مجموعة "أور كيرف" أن الجماهير ينبغي أن تكون جزءا من عملية العودة، لأن بإمكانهم المساهمة بمعرفة مهمة حول جدوى مفهوم النظافة في المدرجات.

وأكدت رابطة الدوري الألماني أن هذه الإجراءات بمثابة "تعديلات مؤقتة" من أجل "تسهيل الامتثال والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات النظافة في الملاعب وسط حالة الوباء المستمرة".

وشددت أيضا على أن جماهير الفريق الزائر ومناطق الوقوف عناصر أساسية في ثقافة المشجع الألماني.

وسيتم منع دخول جماهير الفريق الزائر حتى نهاية العام، بينما سيتم إعادة تقييم مناطق الوقوف ومبيعات الكحوليات بمجرد انتهاء العمل بالقيود الوطنية الحالية لمواجهة فيروس كورونا يوم 31 أكتوبر.

وأرسلت رابطة الدوري الألماني الشهر الماضي لكل الأندية المبادئ الأساسية لعودة الجماهير.

بينما يجب على كل نادي أن يتفق مع السلطات الصحية المحلية على كيفية حضور الجماهير المباريات في الملاعب واعدادها، تريد الرابطة أن تقرر جميع الأندية بعض الجوانب قبل انطلاق الموسم في سبتمبر المقبل.

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