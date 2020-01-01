العثور على صليب أثري عمره أكثر من 1000 عام في باكستان

عثر ثلاثة باحثين من جامعة بالتستان، برآسة نائب المستشار محمد خان، الشهر الماضي على صليب رخامي عملاق عند سفح جبال كاراكوروم، في قرية كافاردو الباكستانية.





ويقدر عمر الصليب بأكثر من 1000 عام. هذا يؤكد الوجود المسيحي القديم في بلد أصبح فيما بعد إسلاميًا في الغالب.





يبلغ طول الصليب 2.1 × 1.8 متر ويزن حوالي أربعة أطنان، وربما يكون أكبر صليب في شبه القارة الهندية. ويقدر عمره مابين 1000 - 1200 عام.





يذكر أن موقع الإكتشاف هو قريب من طريق الحرير القديم، وهو طريق تجاري تاريخي يربط بين الصين وباكستان وإيران وتركيا وأوروبا.





ومن المعروف أنه في القرن الخامس، كان حوالي ثلث الإمبراطورية الفارسية مسيحية. وكانت Ctesiphon، المعروفة أيضًا باسم Seleucia، عاصمة الإمبراطورية ومركز المسيحية في المنطقة. في حين تم رفع مدينة "هرات"، في أفغانستان الحالية، إلى أبرشية حضرية في أو قبل عام 585م".





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وفي سياق آخر، قال المطران نيقولا أنطونيو، مطران طنطا، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، إن سوريا تبني كنيسة ستكون نسخة عن الأيقونة التاريخية لكنيسة آيا صوفيا، وذلك بالتعاون بين روسيا ورجال أعمال سوريون في محافظة حماة وبدعم مجلس الدوما الروسي.





واكد "نيقولا"، في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن وفدا من قاعدة حميميم الروسية قد قام، أول أمس، بوضع حجر الأساس لبناء كنيسة باسم آيا صوفيا في محافظة حماة في وسط سوريا، ستكون replica أو نسخة من الكنيسة الأثرية آيا صوفيا التي حولها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مسجد رغم الادانات الدولية والشجب الدولي لتخريبه لأيقونة ثقافية وإنسانية عالمية لنشر الفرقة والتعصب الديني.





وفي سياق متصل، وبحسب صفحات إخبارية وطنية، التقى وفد عسكري من قاعدة حميميم الروسية بمسؤولين في "الدفاع الوطني" من بينهم "نابل العبدالله" و"سيمون الوكيل" في مدينة السقيلبية اليوم.





وقالت صفحة "الدفاع الوطني"، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الوفد زار عددا من المدارس المسيحية والكنائس والتقى برموز دينية ضمن جولة نظمها "نابل العبدالله" للوفد في السقيلبية.





وعمل الوفد الروسي على وضع الخطوات الأولى لحجر أساس كنيسة جديدة في مدينة السقيلبية أطلق عليها "آيا صوفيا" بدعم من مجلس الدوما الروسي ومشاركة من "الدفاع الوطني" ورجال اعمال في المحافظة.





وكان المتروبوليت نقولا انطونيو، مطران طنطا وتوابعها (إرموبوليس) والوكيل البطريركى لشؤون المصريين والعرب في مصر، لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا، ترأس خدمة صلاة مدائح للسيدة العذراء مريم في كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر - القاهرة - بمعاونه في الصلاة المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعى الكنيسة.





جاء ذلك استجابة لدعوات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية في العالم وكان ذلك الساعة 12،30 صباحا في نفس التوقيت الذي الذي حدد لتقام فيه هذه الصلاة في جميع الكنائس الأرثوذكسية.



