محمد هاني: التتويج بلقب إفريقيا هدفنا وأتمنى صناعة تاريخ كبير للأهلي

قال محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر جاهز لاستئناف الدوري وتركيزه حاليا منصب على البطولة المحلية، ثم سيحول تركيزه إلى بطولة إفريقيا التي يسعى للتتويج بلقبها هذه النسخة.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"منذ 3 أشهر ونصف ولم نخض أي مباراة، والبداية دائما ما تكون صعبة حتى نصل إلى المرحلة التي نريدها".





وتابع :"مستعدون لاستئناف مباريات الأهلي بداية من مواجهة إنبي المقبلة".





وواصل :"نأخذ كل مرحلة بوقتها فالدوري لم ينته بعد ونسعى لحسم اللقب مبكرا، ثم نركز بعد ذلك على بطولة إفريقيا".





وأشار :"هدفنا التتويج بلقب إفريقيا وأتمنى تحقيقها ولكن حاليا التركيز في الأهلي منصب على الدوري".





وأردف :"التتويج بلقب إفريقيا هو الهدف الأكبر لنا في الأهلي، وإن شاء الله نتوج بالبطولة ويكون لي دور فيها".





وأوضح م:"نذ أن تواجدت في الفريق وهدفي أن أكون رقم 1 في مركزي، والمنافسة مع لاعب قيمة أحمد فتحي أمر رائع".





وتابع :"جمهور الأهلي يضع علي حمل لتعويض رحيل أحمد فتحي وهو أمر يسعدني ويمنحني القوة والحماس لتقديم أفضل ما لدي وأكون عند حسن ظن الجماهير".





وعن حلم الاحتراف قال :"ألعب في النادي الأهلي وهو حلم لأي لاعب بجانب تحقيق الإنجازات، وأي لاعب حقق إنجاز بسبب النادي الأحمر".





وأتم حديثه :"أتمنى أن أصنع تاريخ كبير للنادي الأهلي وأن أساهم في تتويج الفريق بالبطولات".











