أسعار النفط تتراجع في نهاية التعاملات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:53 م
أسعار النفط
أسعار النفط
أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع بعد أن حققت ارتفعات متتالية فى أخر 3 جلسات مع استمرار المخاوف من تداعيات فيروس كورونا وإثارة القلق بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وبالتبعية الطلب على الخام.

وكانت أسعار الخام ارتفعت خلال التعاملات مع التفاؤل بشأن اقتراب تشريع إغاثة جديد بقيمة تريليون دولار لدعم تعافي الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، يترقب المستثمرون إعلان بيانات مخزونات النفط الأولية من جانب معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، على أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، سعر العقود اتراجع لمستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر  بنحو 1.4 بالمائة عند مستوى 41.04 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوىى 41.39 دولار خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر بنحو 0.4 بالمائة إلى 43.58 دولار للبرميل.

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