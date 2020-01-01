عضو بالكونجرس يتهم النائب العام بالمساعدة على إعادة انتخاب "ترامب"

اتهم رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيري نادلر، اليوم الثلاثاء، النائب العام الأمريكي ويليام بار، بالعمل على إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





ومثل بار أمام اللجنة في جزء من إشراف الكونغرس على وزارة العدل الأمريكية. ومن المفترض أن يكون المدعي العام الأمريكي، رغم تعيينه من الرئيس، حكماً محايداً سياسياً للقانون، ويعمل مديراً للمنظومة القانونية في البلاد.





ومع ذلك، زعم نادلر أن المدعي العام بار انضم إلى ترامب في 22 يوليو لإعلان توسيع عملية "ليجيند"، المبادرة لإنفاذ القانون لمكافحة الجرائم العنيفة في المدن الأمريكية، في محاولة للمساعدة في حملة إعادة انتخاب ترامب.





ودفع بأن العملية لم تكن سوى نسخة من مبادرة سابقة لإنفاذ القانون.





ونفى بار هذه المزاعم، بحجة أن جائحة فيروس كورونا "سحقت" عمليات إنفاذ القانون السابقة، وأن إعلان 22 يوليو الماضي، كان إعادة تدشين ضرورية فرضتها موجة من الاحتجاجات وتصاعد الجرائم العنيفة بعد وفاة جورج فلويد لدى احتجازه من جانب الشرطة.