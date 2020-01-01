رسالة من رئيس الثانوية العامة لمقدري الامتحانات

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم ورئيس امتحانات الثانوية العامة، رسالة لمقدري امتحانات الثانوية العامة قائلا: زملائي مقدري درجات الثانوية العامة أتقدم إليكم اليوم وبكل فخر واعتزاز بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من ملحمة جديدة، إذ قد أثبتم ما اقتنعت به دائما، أن انحيازكم الأول هو للوطن، وأنكم أصحاب رسالة تصرون على تأديتها مهما كانت الظروف والمعوقات".





وأضاف في رسالة لهم عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": بفضلكم وبفضل شجاعتكم تم الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات طلابنا الأعزاء، مستقبل مصر، وتفانيكم في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بإعطاء كل ذي حق حقه، وأعرب عن تقديري لجهودكم الكبيرة، وخالص أمنياتي بسلامة وصولكم سالمين لأسركم. حفظكم الله وحفظ الوطن. تحيا مصر.





وانتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصحيح مواد الشهادة الثانوية علي أن تظهر نتيجة الشهادة الثانوية عقب انتهاء اجازة عيد الاضحي المبارك، وقد قامت وزارة التربية والتعليم بفرز الاوائل علي مستوي الكنترولات اليوم الثلاثاء، في وجاء عدد الطلاب الحاصلين علي الدرجات النهائية في جميع المواد.





١١٢ طالب حصلوا علي الدرجات النهائية في اللغة العربية.





حصول 149 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة اللغة الانجليزية.





حصول 1158 طالب طالبة حصلوا على الدرجات النهائية في الفلسفة والمنطق.





حصول 486 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة الفيزياء.





حصول 75 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة التاريخ.





حصول 856 طالب طالبة على الدرجات النهائية في مادة الجغرافيا.





حصول (236) طالب طالبة على الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية.





حصل (400) طالب طالبة على الدرجة النهائية في الاستاتيكا.





حصل (401) طالب طالبة على الدرجة النهائية في فرع الديناميكا.





حصول (809) طالب طالبة على الدرجات النهائية في الاحياء.





حصول 1762 طالب طالبة على الدرجات النهائية في الكيمياء.





حصول 916 طالب طالبة على الدرجات النهائية في الجيولوجيا.





حصول 669 طالب طالبة على الدرجات النهائية في علم النفس.





حصول 197 طالب طالبة على الدرجات النهائية في علم النفس.