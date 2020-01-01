أسعار الذهب تعاود الصعود لتحقق مستويات قياسية جديدة بالختام





تحولت أسعار الذهب للارتفاع مرة أخري لتواصل تسجيل المستويات القياسية الجديدة بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء .









وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا قويا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يتحول للهبوط لاحقاً ثم يعاود الصعود مجدداً وسط المخاوف حيال التطورات الاقتصادية والسياسية والصحية حول العالم.









ويأتي أداء الذهب مؤخراً مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع مراقبة تطورات الفيروس وتداعياته.





وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى اجتماع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يبدأ اليوم ويعلن نتائجه غداً الأربعاء، وإن كانت التوقعات لا تشير إلى تغيير كبير في موقف السياسة.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع يفوق التوقعات لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط القلق المتصاعد حيال وباء كورونا.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 13.50 دولار عند مستوى 1944.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 2000 دولار للأوقية خلال الجلسة لأول مرة على الإطلاق





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1953.35 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 93.631.