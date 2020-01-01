أسعار الذهب تعاود الصعود لتحقق مستويات قياسية جديدة بالختام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:37 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحولت أسعار الذهب للارتفاع مرة أخري لتواصل تسجيل المستويات القياسية الجديدة بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.


وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا قويا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يتحول للهبوط لاحقاً ثم يعاود الصعود مجدداً وسط المخاوف حيال التطورات الاقتصادية والسياسية والصحية حول العالم.


ويأتي أداء الذهب مؤخراً مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع مراقبة تطورات الفيروس وتداعياته.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى اجتماع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يبدأ اليوم ويعلن نتائجه غداً الأربعاء، وإن كانت التوقعات لا تشير إلى تغيير كبير في موقف السياسة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع يفوق التوقعات لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط القلق المتصاعد حيال وباء كورونا.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 13.50 دولار عند مستوى 1944.60 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 2000 دولار للأوقية خلال الجلسة لأول مرة على الإطلاق

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1953.35 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 93.631.

أخبار تهمك

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يومين

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

07:00 م

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»