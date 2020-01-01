عبد الخالق: "دور العرض بتموت.. وفيلم واحد في العيد" (فيديو)



وأضاف عبد الخالق خلال لقائه ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن صناعة السينما أصبحت في خطر بعد الخسائر الكبيرة التي حدثت، مضيفًا "أن لا يوجد منتج سيغامر بفيلمه، وهذا العيد هناك فيلم واحد فقط مستواه متوسط، وهو مخلاف لما اعتدنا عليه في السنوات الماضية".



وأشار إلى أن المنصات تنعش التليفزيونات بصفة عامة، ولكنها ليس الحل لعرض الأفلام السينمائية، موضحًا أن الأفلام السينمائية يجب أن تعرض في البداية في دور العرض السينمائي، ثم بعدها على هذه المنصات لأن إيراداتها لا تجعل المنتجين يغامرون بأفلامهم للعرض عليها.



وتابع أن الأفلام العالمية والأمريكية كانت تمثل نسبة 40%، لافتًا إلى أن عائد إيرادات العام الماضي وصلت إلى مليار جنيه، في حين أن الإيرادات في بداية هذه السنة ضعيف وكان من المفترض أن يتم تعويضه في الصيف وموسم الأعياد ولكن تسببت أزمة كورونا في كساد.



تشارك 9 أفلام لـ MAD Solutions في الفاعلية الثانية لـعروض السينما المصرية المعاصرة بالبرازيل ( 29 يوليو– 23 أغسطس)، ونظرًا لظروف تفشي الكورونا تقام العروض عبر الإنترنت،وهي مقتصرة فقط على سكان دولة البرازيل،إذ سيكون هناك تسجيل (بالهوية، رقم الهاتف والمدينة) للتمكن من مشاهدة الفيلم داخل البرازيل فقط.



والأفلام المشاركة هي بين بحرين لـأنس طلبة، جان دارك مصرية لـإيمان كامل، باب الوداع لـكريم حنفي، Les Petits Chatsلـشريف نخلة، عندي صورة لـمحمد زيدان، بلاش تبوسني لـأحمد عامر، زي عود الكبريت لـحسين الإمام، هرج ومرج لـنادين خان، ولا أحد هناك لـأحمد مجدى. كما ستعرض في الفاعلية مجموعة من الأفلام الأخرى ومنها شيخ جاكسون، الفيل الأزرق 2، قدرات غير عادية، فيلا 69، ديكور، والخروج للنهار.



السينما المصرية المعاصرة هو عرض خاص بالأفلام المصرية بدار العرض السينمائية التابعة للإدارة الثقافيةبالعاصمة البرازيلية، ويقام برعاية وزارة السياحة البرازيلية.

أكد هشام عبد الخالق، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، أن دور العرض السينمائي تأثر بشكل كبير بعد أزمة كورونا، قائلًا " دور العرض بتموت ومحدش عارف حل".