الري: مصر الأعلى كفاءة في إعادة استخدام وترشيد المياه بالعالم (فيديو)

أكد عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية، إن مصر الأعلى كفاءة في إعادة استخدام وترشيد المياه في إفريقيا والعالم، مؤكدًا أن مصر تدير ملف المياه بكفاءة كبيرة.

وقال خالد في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" إنه لا يوجد أي إهدار للمياه، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة حتى 2050 لاستخدام مياه الصرف الزراعي سيتم العمل على تطبيقها من الآن.





وأشار إلى أنه يتم العمل حاليًا على تأهيل الترع الصغيرة كمرحلة أولى، سيتم الانتهاء منها خلال العامين القادمين بتكلفة إجمالية تصل إلى 20 مليار جنيه على الأقل، وتأثيرها سيظهر بشكل كبير في توصيل المياه بشكل أسرع للفلاح.





وفي سياق منفصل أشار إلى أن إدارة المياه بالملف الداخلي هامة ولا تقل أهمية عن الملف الخارجي فى مفاوضات سد النهضة، مؤكدا مصر دولة كبيرة وعدد سكانها كبير وهناك عدد من القطاعات مثل الزراعة يستخدم المياه بنسبة 83%.





ومن ناحية أخرى قال محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن رسائل الطمأنة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم الثلاثاء خلال افتتاح مجمع صناعة الغزل والنسيج المتطور بالمدينة الصناعية بالروبيكي كانت مبشرة وذات مغزى لوضع حد للإشاعات والمطالبات بحلول عسكرية.





وأضاف علام في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "اليوم": "أن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على التفاوض مع إثيوبيا في أزمة السد، وتأكيده على استمرار مصر في خوص معركة التفاوض للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مصر.





وأشار إلى أن الخلاف الآن ليس له علاقة بحصة مصر التاريخية من المياه، وإنما التفاوض يتعلق بقواعد التشغيل والملء خاصة في أوقات الجفاف، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على حقوق مصر في مياه النيل وعدالة قضيتها.



