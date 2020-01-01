إقالة وزراء الدفاع والداخلية والخارجية في تشيلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:22 م
رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا
رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا
رويترز
أقال رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا، وزراء الدفاع والداخلية والخارجية، حيث أجرى تعديلًا وزاريًا شمل 6 وزارات، بما فيها الدفاع والداخلية والخارجية.

وأثناء أداء الوزراء الجدد القسم، دعا بينيرا الحكومة والائتلاف الحكومي في البرلمان، اليوم الثلاثاء، إلى "إطلاق مرحلة جديدة لحكومتنا ولبلادنا".

ويأتي ذلك بعد أن أيد أعضاء عن الائتلاف الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ مشروع القانون المصير للجدل حول إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته المعارضة.

وكانت الحكومة تعارض مشروع القانون، محذرة من عواقبه الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن تشيلي قد شهدت موجة من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في البلاد خلال الفترة بين أكتوبر وديسمبر في العام الماضي. ومن المتوقع أن يتأثر اقتصاد البلاد هذا العام بتداعيات أزمة فيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الدفاع التشيلية رئيس تشيلي جمهورية تشيلي تشيلي الرئيس التشيلي

أخبار تهمك

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ ساعة و نصف

شاهد - الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك طنطا

منذ ساعتين

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ ساعة و 13 دقيقة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

من الإمارات لإسرائيل.. 3 دول نعت محمد مشالي "طبيب الغلابة"

منذ أقل من ساعتين

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. رئيس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام مجلس النواب

تشيلى تنضم للدول الرافضة لميثاق الهجرة.. وتعتبرها ليست من حقوق الإنسان

عاجل.. حرب شوارع بين الشرطة ومتظاهرين في تشيلي (صور)

إعلان حالة الطوارئ في تشيلي

اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين في تشيلي

الكرملين: "بوتين" ليس لديه خطط لحضور قمة "أبيك" في تشيلي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

07:00 م

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

07:43 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

07:22 م

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»