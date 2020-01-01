مصرع قبطان بحرى ووالدته إثر سقوط سيارته بترعة في الدقهلية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:36 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد كشك
لقى قبطان بحري ووالدته مصرعهما، عقب سقوط سيارة ملاكى بترعة بكفر عوض مركز جا بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال يفيد بورود بلاغ من مستشفى أجا العام بوصول جثتين لشاب وسيدة، إثر سقوط سيارتهما فى ترعة بالقرب من كفر عوض التابعة لمركز ومدينة أجا.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز أجا إلى مكان البلاغ وتبين وفاة كلا من عمرو جمال شوالي قبطان بحرى، ووالدته إجلال محمد شوالي.

وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى اجا، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وتم تسليم جثة والدته لذويها، وجاري أخذ التصريح لدفن جثمان الشاب.

وعلي صعيد آخر تجردت سيدة من مشاعر الزوجية وأقدمت علي التخلص من زوجها بمساعدة شقيقها، بعدما علمت بزواجه من أخرى بقرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بوصول "المرسى.أ" 63 سنة معلم خبير على المعاش، المقيم بقرية ميت الخولي مؤمن بدائرة المركز، إلى مستشفى منية النصر المركزي، يعانى إصابات متعددة وتوفي بالعناية المركزة متأثر بإصابته وتعذيبه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام زوجته وتدعى "منى. ع" 55 سنة إدارية بمدرسة حمدي السيد الإعدادية، وشقيقها جمال 48 سنة تاجر قطع غيار سيارات بضربه بجسم صلب حتى الموت.

وأكدت شقيقة المجني عليه أن زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته في الفترة الأخيرة، وأقام كل واحد منهما في شقة منفصلة في بيته، وقرر الزواج من أخرى لمساعدته في شئون المنزل، و"بعد العثور على شقيقي المجني عليه مصاب وفي حالة حرجة أخبرنا قبل وفاته، بأن من قام بالاعتداء عليه هي زوجته وشقيقها".

وتمكن ضباط مباحث مركز منية النصر من ضبط الزوجة وشقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ ساعة و 14 دقيقة

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 10 ساعات

من الإمارات لإسرائيل.. 3 دول نعت محمد مشالي "طبيب الغلابة"

منذ أقل من ساعتين

شاهد - الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك طنطا

منذ ساعتين

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مصرع أسرة كاملة جراء سقوط سيارتهم في ترعة بالدقهلية

تفاصيل إصابة ربة منزل سقطت من الدور الثاني أثناء نشر الغسيل

تفاصيل إصابة شخص بطلق نارى على يد مسجل خطر في شربين

مدير أمن الدقهلية ورئيس مركز أجا يتفقدان موقع انهيار عقار "ميت العامل"

مصرع أمين شرطة في حادث سيارة بالدقهلية

القبض على شاب قتل طالبا بآلة حادة في الدقهلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

07:00 م

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

07:43 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

07:22 م

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»