مصرع قبطان بحرى ووالدته إثر سقوط سيارته بترعة في الدقهلية

لقى قبطان بحري ووالدته مصرعهما، عقب سقوط سيارة ملاكى بترعة بكفر عوض مركز جا بمحافظة الدقهلية.





تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء مصطفى كمال يفيد بورود بلاغ من مستشفى أجا العام بوصول جثتين لشاب وسيدة، إثر سقوط سيارتهما فى ترعة بالقرب من كفر عوض التابعة لمركز ومدينة أجا.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز أجا إلى مكان البلاغ وتبين وفاة كلا من عمرو جمال شوالي قبطان بحرى، ووالدته إجلال محمد شوالي.





وتم نقل الجثث الى مشرحة مستشفى اجا، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم، وتم تسليم جثة والدته لذويها، وجاري أخذ التصريح لدفن جثمان الشاب.





وعلي صعيد آخر تجردت سيدة من مشاعر الزوجية وأقدمت علي التخلص من زوجها بمساعدة شقيقها، بعدما علمت بزواجه من أخرى بقرية ميت الخولي التابعة لمركز منية النصر في محافظة الدقهلية.





وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة منية النصر، بوصول "المرسى.أ" 63 سنة معلم خبير على المعاش، المقيم بقرية ميت الخولي مؤمن بدائرة المركز، إلى مستشفى منية النصر المركزي، يعانى إصابات متعددة وتوفي بالعناية المركزة متأثر بإصابته وتعذيبه.





وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين قيام زوجته وتدعى "منى. ع" 55 سنة إدارية بمدرسة حمدي السيد الإعدادية، وشقيقها جمال 48 سنة تاجر قطع غيار سيارات بضربه بجسم صلب حتى الموت.





وأكدت شقيقة المجني عليه أن زوجته كانت دائمة الاعتداء عليه بالضرب، وهجرته في الفترة الأخيرة، وأقام كل واحد منهما في شقة منفصلة في بيته، وقرر الزواج من أخرى لمساعدته في شئون المنزل، و"بعد العثور على شقيقي المجني عليه مصاب وفي حالة حرجة أخبرنا قبل وفاته، بأن من قام بالاعتداء عليه هي زوجته وشقيقها".





وتمكن ضباط مباحث مركز منية النصر من ضبط الزوجة وشقيقها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.