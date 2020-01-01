إليسا تروج لألبومها "صاحبة رأي"

Advertisements

روجت المطربة إليسا لألبومها الجديد والذي يحمل اسم "صاحبة رأي" وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت إليسا تعليقا على الفيديو قائلا: "أيام قليلة لطرح الألبوم هل انتم مستعدون"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "اجمل صوت بالعالم"،"مستعدين"،"3 ايام متبقيين".



وكان آخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهني"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، وإخراج إنجي جمال.