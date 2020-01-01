إليسا تروج لألبومها "صاحبة رأي"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:18 م
إليسا
إليسا
مي مرسي
روجت المطربة إليسا لألبومها الجديد والذي يحمل اسم "صاحبة رأي" وذلك من خلال فيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت إليسا تعليقا على الفيديو قائلا: "أيام قليلة لطرح الألبوم هل انتم مستعدون"، وتفاعل الجمهور مع الفيديو من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "اجمل صوت بالعالم"،"مستعدين"،"3 ايام متبقيين".

وكان آخر أعمال إليسا فيديو كليب أغنية "كرهني"، إحدى أغنيات ألبومها "إلى كل اللى بيحبونى"، من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري، وإخراج إنجي جمال.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اليسا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يومين

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 11 ساعة

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

منذ ساعة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

إليسا تصور "كرهني" في صربيا

إليسا ترفض "غفران الخيانة" في كليب "كرهني" (فيديو)

إليسا لمخرجة "كرهني": لطالما وثقت فيكِ وكنت على حق"

‫مخرجة "كرهني" لـ إليسا: "لستِ نجمة فحسب بل إنسانة حقيقية"‬

‫إليسا: أصبحت مليونيرة مجددًا ‬

"كرهني" لـ إليسا يتخطى المليون مشاهدة عبر اليوتيوب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

الري تفجر مفاجأة عن أمان سد النهضة (فيديو)

09:07 م

الزمالك يحصل على توقيع صفقته الكبرى

09:01 م

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

07:00 م

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

07:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»