بعد التتويج بالكالتشيو.. ماذا قدم ماوريسيو ساري مع يوفنتوس؟

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى "كالتشيو" للموسم الحالي 2019-2020، برصيد 83 نقطة.

ويتبقى جولتين في منافسات الدوري الإيطالي، حيث يستعد يوفنتوس لمواجهة كالياري غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 37.

ويعد هذا اللقب رقم الـ36 لفريق يوفنتوس في تاريخ الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

ويرصد الفجر الرياضي ما قدمه ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس هذا الموسم

تولى ماوريسيو ساري صاحب الـ61 عاما، مهمة تدريب يوفينتوس بداية الموسم الحالي، وخاض 36 مباراة حتى الآن في بطولة الدوري.

استطاع ساري أن يقود الفريق للفوز بـ26 مباراة، والتعادل في 5 لقاءات وخسارة 5 آخرين، فيما سجل اللاعبون 75 هدف، كرابع أقوى خط هجوم، ودخل مرماه 38 هدف كثاني أقوى خط دفاع.

يشار إلى أنه خسر لقب كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام نابولي في الدور النهائي، فيما ينتظر عودة منافسات دوري أبطال أوروبا، لتخطي دور الـ16 الذي خسر معركة الذهاب أمام اولمبيك ليون بهدف دون رد.

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