ارتفاع ملكية المساكن الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2008

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
ارتفع معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في قرابة 12 عاما في الربع الثاني من العام، إذ دعم انخفاض معدلات فوائد القروض العقارية الطلب على الإسكان، وهو ما يعوض مستويات قياسية للبطالة ناتجة عن أزمة كوفيد-19.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة صدر يوم الثلاثاء، زاد معدل ملكية المساكن إلى 67.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو، ارتفاعا من 65.3 بالمئة في الربع الأول، وهي زيادة قياسية. وهذا هو أعلى معدل منذ الربع الثالث من 2008.


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