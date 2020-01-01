ارتفاع ملكية المساكن الأمريكية لأعلى مستوى منذ 2008

ارتفع معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في قرابة 12 عاما في الربع الثاني من العام، إذ دعم انخفاض معدلات فوائد القروض العقارية الطلب على الإسكان، وهو ما يعوض مستويات قياسية للبطالة ناتجة عن أزمة كوفيد-19.





وبحسب تقرير لوزارة التجارة صدر يوم الثلاثاء، زاد معدل ملكية المساكن إلى 67.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو، ارتفاعا من 65.3 بالمئة في الربع الأول، وهي زيادة قياسية. وهذا هو أعلى معدل منذ الربع الثالث من 2008.







