محامي كارول سماحة: تصريحات "أبو لبن" متسرعة

محامي كارول سماحة: تصريحات "أبو لبن" متسرعة
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:21 م
الفجر الفني
كشف محامي الفنانة كارول سماحة الدكتور حسام لطفي في مداخلة تليفونية ببرنامج عيشها بإنرجي والذي يقدمه وائل منصور وسارة المنذر على راديو إنرجي أن الفنانة طلبت سحب صوتها من أغنية فيلم "توأم روحي" لعدم اقتناعها بالشكل النهائي للأغنية، وهذا لا يضير الفيلم أو الأغنية في شئ، مضيفا أن التصريحات المنسوبة للمخرج عثمان أبو لبن تصريحات متسرعة.
وقال المحامي حسام لطفي أن النجمة كارول سماحة كانت سعيدة ومعجبة بكلام الأغنية، عندما عرض عليها المنتج أحمد السبكي الاشتراك في الفيلم بالغناء، لكنها عندما سمعت "الديمو" أو "التسجيل النهائي" للأغنية بعد التوزيع، وجدته غير متوافقا مع رؤيتها الفنية، لذا طلبت سحب صوتها وأنها حتى الآن لم تسترد الماستر.
أما بخصوص تصريحات المخرج عثمان أبو لبن، فقال لطفي أن التصريحات المنسوبة لـ أبو لبن تصريحات متسرعة، وقد يكون خالفه التوفيق بها، لأن الفنانة هي التي لم تقبل الأغنية وهو أمر لا يضير المخرج أو يعيب الفيلم أو الأغنية والتي نتمنى لهم جميعا التوفيق.
كانت الفنانة كارول سماحة قد أوضحت في بيان صحفي، أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها-الذي وضعته في تسجيل تجريبي- لأغنية بعنوان"حلم حياتي" من تأليف صابر كمال وتلحين الأستاذ محمد يحيي وتوزيع الأستاذ أشرف محروس ضمن فيلم سينمائي بعنوان توأم روحي من انتاج الأستاذ أحمد السبكي وإخراج الاستاذ عثمان أبو لبن، حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي.