محامي كارول سماحة: تصريحات "أبو لبن" متسرعة

كشف محامي الفنانة كارول سماحة الدكتور حسام لطفي في مداخلة تليفونية ببرنامج عيشها بإنرجي والذي يقدمه وائل منصور وسارة المنذر على راديو إنرجي أن الفنانة طلبت سحب صوتها من أغنية فيلم "توأم روحي" لعدم اقتناعها بالشكل النهائي للأغنية، وهذا لا يضير الفيلم أو الأغنية في شئ، مضيفا أن التصريحات المنسوبة للمخرج عثمان أبو لبن تصريحات متسرعة.





وقال المحامي حسام لطفي أن النجمة كارول سماحة كانت سعيدة ومعجبة بكلام الأغنية، عندما عرض عليها المنتج أحمد السبكي الاشتراك في الفيلم بالغناء، لكنها عندما سمعت "الديمو" أو "التسجيل النهائي" للأغنية بعد التوزيع، وجدته غير متوافقا مع رؤيتها الفنية، لذا طلبت سحب صوتها وأنها حتى الآن لم تسترد الماستر.





أما بخصوص تصريحات المخرج عثمان أبو لبن، فقال لطفي أن التصريحات المنسوبة لـ أبو لبن تصريحات متسرعة، وقد يكون خالفه التوفيق بها، لأن الفنانة هي التي لم تقبل الأغنية وهو أمر لا يضير المخرج أو يعيب الفيلم أو الأغنية والتي نتمنى لهم جميعا التوفيق.



