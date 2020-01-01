محامي كارول سماحة: تصريحات "أبو لبن" متسرعة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:21 م
كارول سماحة
كارول سماحة
الفجر الفني
كشف محامي الفنانة كارول سماحة الدكتور حسام لطفي في مداخلة تليفونية ببرنامج عيشها بإنرجي والذي يقدمه وائل منصور وسارة المنذر على راديو إنرجي أن الفنانة طلبت سحب صوتها من أغنية فيلم "توأم روحي" لعدم اقتناعها بالشكل النهائي للأغنية، وهذا لا يضير الفيلم أو الأغنية في شئ، مضيفا أن التصريحات المنسوبة للمخرج عثمان أبو لبن تصريحات متسرعة. 

وقال المحامي حسام لطفي أن النجمة كارول سماحة كانت سعيدة ومعجبة بكلام الأغنية، عندما عرض عليها المنتج أحمد السبكي الاشتراك في الفيلم بالغناء، لكنها عندما سمعت "الديمو" أو "التسجيل النهائي" للأغنية بعد التوزيع، وجدته غير متوافقا مع رؤيتها الفنية، لذا طلبت سحب صوتها وأنها حتى الآن لم تسترد الماستر. 

أما بخصوص تصريحات المخرج عثمان أبو لبن، فقال لطفي أن التصريحات المنسوبة لـ أبو لبن تصريحات متسرعة، وقد يكون خالفه التوفيق بها، لأن الفنانة هي التي لم تقبل الأغنية وهو أمر لا يضير المخرج أو يعيب الفيلم أو الأغنية والتي نتمنى لهم جميعا التوفيق. 

كانت الفنانة كارول سماحة قد أوضحت في بيان صحفي، أنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها-الذي وضعته في تسجيل تجريبي- لأغنية بعنوان"حلم حياتي" من تأليف صابر كمال وتلحين الأستاذ محمد يحيي وتوزيع الأستاذ أشرف محروس ضمن فيلم سينمائي بعنوان توأم روحي من انتاج الأستاذ أحمد السبكي وإخراج الاستاذ عثمان أبو لبن، حيث لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية، وتؤكد على تمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم السينمائي.

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