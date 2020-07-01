من هو الدكتور محمد مشالي؟.. طبيب الغلابة ويكيبيديا "تعرف على سبب وفاته"

ننشر لكم أسباب وفاة طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالي في مصر، قالت وسائل إعلام مصرية أن الدكتور محمد مشالي والذي اشتهر بطبيب الغلابة توفي فجر اليوم الثلاثاء في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وأكد الوفاة نجله وليد مشالي، والدكتور الراحل محمد مشالي اشتهر في رمضان الماضي بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني.









سبب وفاة الدكتور محمد مشالي





وحسب مواقع إخبارية مصرية، أن سبب وفاة الدكتور محمد مشالي، هو هبوط مفاجئ في الدورة الدموية وتوفي الدكتور الذي اشتهر بطبيب الغلابة عن عمر ناهز 76 عاما، وقد أعلن عن الوفاة ابنه وليد عبر منشور في حسابه الخاص على موقع فيسبوك أن والده محمد عبد الغفار مشالي توفي والصلاة عليه بعد صلاة الظهر في البحيرة.









السيرة الذاتية للدكتور محمد مشالي





الدكتور محمد مشالي من مواليد البحيرة عام 1944، واستقر في محافظة الغربية بعد أن انتقل مع والده الذي يعمل مدرساً، تخرج من كلية الطب في القصر العيني بالعاصمة عام 1967، متخصصاً في أمراض الباطنة والأطفال، عمل في الكثير من المراكز الطبية والوحدات التابعة لوزارة الصحة في الأرياف، تكفل برعاية أخوته وأبناء أخيه المتوفي، لديه 3 أولاد.









لماذا سمي بطبيب الغلابة





سمي بطبيب الغلابة بعد افتتح عيادته الخاصة في طنطا عام 1975، استقبل الدكتور الراحل محمد مشالي العديد من المرضى في عيادته، بحيث لا تزيد قيمة الكشف في العيادة عن 5 جنيه، بل زادت إلى 10 جنيه، فيما كان يرفض تقاضي قيمة الكشف من بعض المرضى الفقراء، بل كان يشتري لهم العلاج في بعض الأحيان.





وتتقدم أسرة بوابة الفجر الإلكترونية لأهل الفقيد الراحل الدكتور محمد مشالي ومحبيه بخالص العزاء داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان لله وانا اليه راجعون.



