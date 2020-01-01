تعليق حساب دونالد ترامب الابن على "تويتر"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:10 م
دونالد ترامب الابن
دونالد ترامب الابن
رويترز
أعلنت شركة "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أنها قيدت قدرة دونالد ترامب الابن على الدخول إلى حسابه لمدة 12 ساعة بسبب تغريدة له خالفت سياسة الموقع الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا.

ونشر الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب تسجيلا مصورا أمس الاثنين لأطباء يتحدثون عن عقار "هيدروكسي كلوروكين" حذفته "تويتر".

كما عاود الرئيس ترامب نشر تغريدات أمس الاثنين تتضمن رابطا للتسجيل المصور واتهم الطبيب أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، والديمقراطيين بالحد من استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج فيروس كورونا.

وتم حذف التغريدة التي شاركها ترامب مع متابعيه البالغ عددهم 84 مليونا في إطار الإجراءات التي تطبقها "تويتر".

ويشار إلى أن التسجيل حذفه أيضا كل من "فيسبوك" وموقع "يوتيوب" بعد أن حقق ملايين المشاهدات، لانتهاكه قواعدهما الخاصة بالمعلومات المغلوطة عن كورونا.

وخلال التسجيل المصور روّج العلماء للدواء "هيدروكسي كلوروكين" كعلاج لكوفيد-19 وقللوا أيضا من الحاجة لاستخدام الكمامات في ظل انتشار الجائحة. وأظهر إحصاء مشاهدة التسجيل المصور 17 مليون مرة على "فيسبوك" قبل حذفه.

يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ألغت الشهر الماضي تصريحها الطارئ باستخدام "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج كوفيد-19 بعد أن شككت دراسات عدة في فاعليته. ودأب ترامب على التوصية بالعقار وقال إنه استخدمه شخصيا.

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