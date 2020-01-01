رئيس الوزراء اليمني: مصر حققت معجزة في مجال البنية التحتية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:14 م
الدكتور معين عبد الملك
الدكتور معين عبد الملك
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمني، إنه تحدث مع الرئيس السيسي في الكثير من المجالات منها اعادة هيكلة قطاع الكهرباء، ومرحلة إعادة الإعمار، لافتَا إلى أن مصر مهتمة بشكل كبير بتعافي اليمن مجددًا خلال الفترة المقبلة. 

وتابع "عبد الملك"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن مصر تشهد الآن نقلة حديثة في بنية الدولة، وهذا الأمر بمثابة معجز مثل أنشاء 14 مدينة مليونية، خلاف العاصمة الإدارية الجديدة. 

ولفت إلى أن التعامل مع مشاكل مصر في السابق كان يتم بمنطق الترحيل، ولكن مصر في عهد الرئيس السيسي كان يحدث من خلال التدخل الجراحي، مشيرًا إلى أن اليمن يعاني من الكثير من الازمات، والنموذج المصري هو الأقرب للتطبيق في اليمن. 

هذا وقال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، خلال تصريحات إعلامية سابق، إن الدور الذي تنوي تركيا لعبه في اليمن مرفوض ولن نسمح به.

وأضاف "عبد الملك": تركيا تتحدث عن رغبة للدخول والتواجد في اليمن بشكل أو بآخر لكن موقف الدولة واضح لايوجد أي مساحة لموقف تركي في اليمن إلا إذا كان عن طريق أبواب خلفية.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية ترصد حتى الآن محاولات تركية للتدخل، وقد يكون هناك تمويلًا لبعض الفصائل، مضيفا: "لا يشترط التمويل التقارب الأيديولوجي مع تركيا، ولكن قد يكون تمويل الفصائل باليمن في إطار موضوع التنسيق التركي الإيراني".

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رئيس وزراء اليمن الكهرباء السيسي البنية التحتية

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