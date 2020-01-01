تسجيل 3 وفيات و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت الإصابات الجديدة لدى 133 مقيما و8 وافدين، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

ويرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 4020، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 54.

وفي سياق منفصل، قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي أمس، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت مصادر، عن تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، إطلاق النار في مزارع شبعا الحدودية بين البلدين.

وتشهد مزارع شبعا الحدودية، حالة من التوتر على خلفية مقتل مسؤول من الحزب بقصف إسرائيلي قرب دمشق قبل أيام.


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