ويليان يقترب من آرسنال بعد رفض تشيلسي لطلبه

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أنه هناك تطورات جديدة طرأت في مستقبل البرازيلي ويليان بورخيس دا سيلفا نجم تشيلسي الإنجليزي في الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن ويليان سينضم إلى آرسنال بعد أن رفض تشيلسي الموافقة على طلبه بتجديد عقد لمدة 3 سنوات.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أن البلوز يرغب في تجديد عقد نجمه البرازيلي لمدة عامين فقط في حين يصر ويليان على عقد مدته ثلاث سنوات.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ويليان البالغ من العمر 31 عامًا كان قد إنضم إلى تشيلسي في عام 2013 قادماً من أنجي الروسي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ويليان شارك مع تشيلسي حتى الآن في 339 مباراة وسجل 63 هدفًا وصنع 62 تمريرة حاسمة.



