مدرب الأهلي: استفدنا كثيرا من ودية الجونة والفوز بلقب إفريقيا طموح الجميع

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
علي نبوي
تحدث سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن فوز فريقه على الجونة وديا بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وقال عقب نهاية المباراة ":"المباراة هي استعداد جيد للدوري، ونعمل فيها على تجهيز اللاعبين البعيدين عن الفريق منذ فترة مثل رمضان صبحي".

وأضاف :"حققنا نتيجة مميزة والمدرب اطمأن على الفريق، ومكاسب المباراة كانت كبيرة ومفيدة للغاية".

وأشار :"نتمنى أن تكون إصابة ياسر إبراهيم بسيطة ونتمنى أن يعود سريعا للفريق لأنه من العناصر المهمة".

وأوضح :"فايلر ينظر إلى المباريات الودية بأهمية كبيرة، ونقيم المباراة بشكل كبير سواء بدنيا أو فنيا أو خططيا".

وزاد :"ما ساعدنا هو خوض الجونة اللقاء بأكثر من تشكيل والمباراة بروفة قوية قبل انطلاق الدوري".

وأردف :"الدوري لم ينته بعد ونأخذ كل مباراة على حدة، وفايلر يستغل مثل هذه الأمور من أجل إفريقيا".

وأشار :"تركيز اللاعبون في المباريات الودية 100% وهناك رغبة من اللاعبين على الظهور بشكل مميز لحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق".

وأتم :"خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يمثل أريحية لنا، ونتمنى أن نحقق طموح النادي الأهلي وطموح الجهاز بالفوز بلقب بطولة إفريقيا".

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