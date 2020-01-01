الزراعة: مصر كانت ولازالت تحتل صدارة العالم في القطن



وأضاف عبدالعظيم في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن مصر مازالت تتصدر المشهد العالمي في صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن تصديره لم يكن يحقق الاستفادة بسبب تصديره خام دون عمل أي صناعات عليه.



وأشار إلى أن تصدير القطن المصري خام سينتهي خلال الفترة القادمة، مبينًا أن وزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية تعمل على استنباط أصناف جديدة.



وتابع أنه خلال عقود طويلة تقوم مصر بإنتاج أفضل أقطان العالم دون تحقيق الاستفادة المثلى من تصدير القطن، لافتًا إلى أنه سيتم توفير المعلومات الفنية الخاصة بالمزارعين، وذلك من خلال الحملة الفنية للنهوض بمصر ورفع إنتاجية وجودة الأصناف.



من ناحية أخرى أشاد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، بتوفير لجان متابعة على جميع زراعات القطن المنزرعة وتقديم جمع الإرشادات والتوصيات لزيادة الإنتاج، إلا أن المتابعة وحدها لا تكفي حيث نحتاج إلى خطوات جادة وفعالة من قبل وزارة الزراعة للنهوض بزراعة القطن بشكل عام وقطن طويل التيلة بشكل خاص.

وأوضح في بيان اليوم الأحد، أن مصر تستهلك أكثر من 7 ملايين قنطار من القطن ننتج منها 4 ملايين قنطار فقط ونقوم باستيراد أكثر من 3 ملايين قنطار، موضحا أن السبب الرئيسي في استيراد تلك الكميات الكبيرة تقلص المساحة الزراعية لمحصول القطن واتجاه الفلاحين لزراعة محاصيل أخرى.

وأشار إلى أن هناك مشكلات كبيرة يعانى منها مزارعو القطن في الغربية، منها تجاهل الحكومة ووزارة الزراعة محصول القطن أو تحديد سعره وفتح تجمعات كافية كما أن السعر الذى يتم تحديده لا يتناسب كل عام مع حجم المجهود والتكلفة التى يتكبدها المزارع.

وطالب النائب الدولة بأن يتم تقدير سعر الفدان بشكل يعوض الفلاح تعبه ويحفزه على زراعته كل عام حفاظا على القطن المصرى الذى ليس له منافس في العالم.

وأضاف أن زراعة القطن مكلفة جدا ومتعبة للغاية ولا نجد عمالة كافية وكثير من المزارعين امتنعوا عن زراعة القطن واستبدلوها بمحاصيل أقل جهدا وتكلفة، وبالتالي على الدولة أن تساعد المزارعين وتعمل على تلبية طلباتهم خاصة أن كثيرا من المزارعين عليهم ديون كثيرة من الأعوام السابقة.

قال عادل عبدالعظيم، مدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء أن مصر كانت ولازالت تحتل صدارة العالم في القطن، مشيرًا إلى أن القطن المصري يتميز بجودته العالية.