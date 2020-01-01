السياحة والآثار: 611 فنادقًا مؤهلة للعودة إلى العمل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:47 م
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ٦ فنادق بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة الكبرى، تسلمت اليوم شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أن ذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأضاف أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما سنتيدو كريستال باي، وجاز مرايا، وفندقين بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء هما ميامي، ودانيلا، وفندين بالقاهرة الكبرى هما جراند بيراميدز، وأبو الهول بالاس. 

وتابع أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الان الي ٦١١ فندقا ب ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا الي ان لجان الفحص مستمرة في اعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والاثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

إقرأ أيضًا.. سفير السويد: "مصر مقصدنا السياحي المفضل".. وأشيد بإجراءات السلامة المصرية 

قال السفير السويدي في القاهرة إن مصر هي المقصد السياحي الثاني المفضل لدي الشعب السويدي، حيث أن مواطنيه شغوفين ومهتمين بالسفر الي مصر. 

جاء ذلك خلال اجتماع للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع رؤساء بعثات الدول الإسكندنافية الأربعة المعتمدين في القاهرة: فنلندا والسويد والنرويج والقائمة بأعمال سفير الدنمارك عبر الفيديو كونفرانس، وحضر الاجتماع السفير ماجد مصلح المشرف علي الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بالوزارة.

وأشاد السفير إشادة خاصة بضوابط السلامة الصحية المطبقة في مصر، وحرصه علي تفقد تطبيق هذه الضوابط بنفسه علي أرض الواقع بالبحر الاحمر وجنوب سيناء.

وأضاف أن الشعب السويدي أصبح لديه اهتماما أكثر بالسياحة الثقافية، إضافة إلى حبه وشغفه بالسياحة الشاطئية.

ونوه على أهمية تنظيم رحلات ثقافية لتعريفهم علي الحضارة المصرية العريقة والاستمتاع بزيارة المواقع الاثرية المختلفة التي تذخر بها مصر.

يذكر أن مدينتي شرم الشيخ والغردقة استقبلت ما يزيد عن ٢٦ ألف سائح من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا منذ استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، ولم يتم رصد أية حالة إصابة واحدة لهم سواء أثناء وجودهم في مصر او بعد عودتهم إلى بلادهم بعد قضاء أجازاتهم وانتهاء برامجهم السياحية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظات فنادق دهب السياحة والآثار البحر الأحمر

أخبار تهمك

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد - الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك طنطا

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

من الإمارات لإسرائيل.. 3 دول نعت محمد مشالي "طبيب الغلابة"

منذ ساعة و نصف

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

منذ ساعة و 19 دقيقة

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

منذ ساعة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

14 فندقًا جديدا يتسلمون شهادة السلامة الصحية

ننشر ضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

34 فندقًا سياحيًا يتسلمون الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف العمل

35 فندقًا سياحيًا يستعدون للعودة بعد الحصول على شهادة السلامة الصحية

15 فندقًا سياحيًا يعودون للعمل بعد استيفاء الإجراءات

31 فندقًا تستعد للعودة للحياة بعد استيفاء شروط السلامة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

وزير الخارجية: مصر لن تسمح بأن يتعرض أمنها القومي للخطر

07:43 م

خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

07:00 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة ينقل رسالة من السيسي لمجلس السيادة السوداني

07:22 م

صدمة في الأهلي.. الكشف عن تشخيص إصابة ياسر إبراهيم

07:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»