الغرفة التجارية: مصانع الجلود بالروبيكي حلم مصري حققه "السيسي"

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:38 م
محمد مهران
محمد مهران
أمنية فوزي
قال محمد مهران رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرفة التجارية، إن الرئيس "السيسي" أعطى صناعة الجلود أولوية خاصة وأسس مدينة صناعة خاصة بالجلود في الروبيكي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا المشروع كان حلم مصر منذ 1954، وتم البدء في اواخر التسعينيات في عمل الإنشاءات.

وأكد أن العمل في المشروع توقف منذ العام 2009 قبل أن يعاود الرئيس لاستئناف إنشاء المشروع ويتم افتتاحه في 2020.
وأضاف محمد مهران رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بالغرفة التجارية، أن الجلد المصري يصدر لكل دول العالم والماركات الشهيرة ويلقى قبولا كبيرًا.

واقترح مهران، إعادة إنتاج الحذاء المدرسي من الجلد الطبيعي، بدلا من المستورد من الخارج والذي يسبب الأمراض للطلاب، لافتا إلى أن مصر تملك الإمكانيات لهذا الأمر.


افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية بالروبيكي، حيث تأتى افتتاحات اليوم استكمالًا للخطوات الإصلاحية الهادفة إلى تلبية احتياجات المواطن، حيث تم افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى في مجال الصناعة المصرية، والتى كانت انتصارًا لها وإعادة لريادة مصر في مجال الصناعات الوطنية، هذا بالإضافة إلى العمل على الإسراع في فتح ملف الصناعة المصرية وحل مشكلاتها وأزماتها واستكمال البنية التحتية ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة، واستكمال مرافق المناطق الصناعية وتطوير منظومة التدريب المهنى وربطها باحتياجات الصناعة، خاصة أن مستهدفات الدولة التنموية لا يمكن تحقيقها دون وجود صناعة قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية
وأبرز المعلومات عن المدينة الصناعية بالروبيكي:

- الاهتمام بالبنية التحتية والطرق الإستراتيجية تتبناها الدولة منذ خمس سنوات، وكانت سببا في إحداث طفرة اقتصادية، وثورة تنموية أخذت مصر للعالمية وفتحت أسواق الاستثمار، حيث كانت الحالة التى وصلت إليها الطرق خلال العقود الماضية سببا رئيسيا في خسارة ملايين الجنيهات والأرواح على حد سواء، ولكن اليوم ترى عينك في كل محافظات مصر طرقا حيوية تربط بين المدن والمحافظات على رأسها الطريق الاقليمى وبنها الدولى والروبيكى.

- على بعد مئات الكيلوات من قلب قاهرة المعز، تقع مدينة العاشر من رمضان، وهى أقدم المدن العمرانية الجديدة وتحتل مركز الصدارة بين المناطق الصناعية، حيث تخرج منها ثلث صادرات مصر وتوجد بها أكثر من ثلاثة آلاف مصنع وتتوسط عدد من المدن الجديدة سواء على طريق القاهرة السويس أو طريق القاهرة الإسماعيلية، فهناك مدينة بدر والشروق والمستقبل والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والسخنة ومدينتى والصالحية الجديدة، ومن هناك جاء الهدف من إعادة رصف وإنشاء شبكة متكاملة من الطرق.

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