تعرف على سبب بكاء أميتاب باتشان عقب إصابته بكورونا

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بكى النجم الهندي أميتاب باتشان، عقب علمه بتعافي زوجة ابنه آيشواريا وحفيدته من فيروس كورونا المستجد وذلك عقب تدهور حالتهم الصحية.



وشارك "باتشان" تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معبرا عن سعادته لذلك قائلا: "طبعا خروجابنتي وحفيدتي من المستشفى، لم أستطع كبح دموعي. يارب بركاتك بلا حدود".



وأعلن النجم أبهيشيك، عن خروج زوجته وابنته من المستشفة عقب تعافيهن من فيروس كورونا المستجد.