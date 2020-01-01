ريال مدريد يستهدف ضم نجم إسبانيول

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد جدد إهتمامه بمارك روكا نجم خط وسط إسبانيول من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن وكلاء مارك روكا نجم إسبانيول عرضوا خدماته على ريال مدريد في الصيف الحالي.





وأوضح الموقع الإسباني أن إسبانيول بعد هبوطه لن يتمسك بمطلبه السابق 40 مليون يورو من أجل التخلي عن روكا ومن الممكن أن يوافق على بيعه بمبلغ أقل.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن مارك روكا البالغ من العمر 23 عامًا يستطيع اللعب في الإرتكاز أو المحور وهو من خريجي إسبانيول ولم يلعب مع نادي آخر.



