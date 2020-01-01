أسعار الذهب تواصل التقلب بعد أن لامست حاجز الـ 2000 دولار

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:34 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
تواصل أسعار الذهب التقلب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أمس أعلى تسوية في تاريخ المعدن الأصفر عند 1931 دولار للأوقية، كما تمكن اليوم من ملامسة حاجز الـ2000 دولار لأول مرة على الإطلاق.

وشهد سعر المعدن الأصفر ارتفاعا قويا في بداية تعاملات اليوم، قبل أن يتحول للهبوط لاحقاً ثم يعاود الصعود مجدداً وسط المخاوف حيال التطورات الاقتصادية والسياسية والصحية حول العالم.

ويأتي أداء الذهب مؤخراً مع التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة والصين، وبالتزامن مع مراقبة تطورات الفيروس وتداعياته.

وينظر المستثمرون بعين الاهتمام إلى اجتماع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يبدأ اليوم ويعلن نتائجه غداً الأربعاء، وإن كانت التوقعات لا تشير إلى تغيير كبير في موقف السياسة.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم تراجع يفوق التوقعات لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة، وسط القلق المتصاعد حيال وباء كورونا.

وبحلول الساعة 3:15 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7 بالمائة عند مستوى 1968.70 دولار للأوقية.

وكان سعر العقود الآجلة للذهب قد تمكن من الوصول إلى مستوى 2000 دولار للأوقية في وقت سابق من تعاملات اليوم.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.5 بالمائة إلى 1952.35 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 93.77.

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