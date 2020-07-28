محمود الضبع: "ما يغلاش عليك" فرصة لبناء الثقة بين المستهلكين والمنتج المصري

قال الكاتب الصحفى محمود الضبع: إن مبادرة "ما يغلاش عليك"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد الماضي، تستهدف إنعاش حركة التجارية الداخلية، التى شهدت ركودًا خلال الثلاثة أشهر الماضية بسبب جائحة كورونا، وشارك فيها حتى الآن 144 مصنعا، و1250 تاجرًا، وبكمية تقدر 4200 سلعة وذلك خلال 48 ساعة الماضية.





وأضاف الكاتب الصحفى محمود الضبع، خلال لقائه عبر قناة سكاى نيوز عربية، أن من يحمل بطاقات الدعم التموينية لديه خصم إضافى عند الشراء يصل إلى 200 جنيها لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد على البطاقة الواحدة ويبلغ عددهم 64 مليون مصرى، يحملون 22 مليون بطاقة تموين، بالإضافة إلى خصم المبادرة الأساسي، الذي يستفيد منه كل من يعيش على أرض مصر بواقع تخفيض 20%.



