الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - مصطفي فتحي يسجل الهدف الثاني للزمالك ضد طنطا الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:05 م محمد مرعي Advertisements سجل مصطفي فتحي الهدف الثاني للزمالك أمام طنطا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في اطار استعداداتهم لعودة الدوري المصري لكرة القدم. أخبار تهمك بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر منذ 35 دقيقة تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي منذ ساعتين و 35 دقيقة رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود" منذ حوالي 8 ساعات ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات منذ أقل من ساعة الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 6 ساعات فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة منذ 43 دقيقة درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي منذ ساعتين و 42 دقيقة برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو منذ ساعتين و 11 دقيقة شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية" منذ حوالي 6 ساعات بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز منذ ساعتين و 10 دقيقة مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعة ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة منذ ساعة و 12 دقيقة سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم منذ حوالي 6 ساعات بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي منذ أقل من نصف ساعة