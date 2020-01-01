فرقة الحضرة تطلق أول كليباتها "نفسي أزورك يا نبي" بعد خمس سنوات من بدايتها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:01 م
فرقة الحضرة
فرقة الحضرة
الفجر الفني

تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي مع جمهورها المصري والعربي بعيد الأضحى المبارك،  عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "نفسي أزورك يا نبي".



ويعد هذا العمل استثنائيا جدا،  نظرا لكونه أول كليب مصور رسمي تطلقه الفرقة منذ بداية رحلتها الفنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات،  تخللتها عشرات الأغاني والقصائد ومئات الحفلات الجماهيرية،  لكنها قررت أخيرا تدشين انطلاقة جديدة في مشوارها تزامنا مع ظهور الكليب،  الذي اختارت أن تحتفل به مع محبيها بحلول عيد الأضحى المبارك.




"نفسي أزورك يا نبي"، تتغنى خلالها الحضرة بألحان مؤسسها نور ناجح،  وبكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد العسال،  بينما قامت بتصوير مشاهد الكليب داخل ساحة الأنوار الحسينية،  من إخراج أحمد خيرت،  وتقدم خلال العمل الجديد رحلة صوفية طويلة تتجاوز الخمس دقائق من الزمن.  



وتعد الحضرة أول فرقة غنائية مستقلة في مصر تعتمد على كل فكرة الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي للابتهالات والمديح الأناشيد الدينية،  وتتغنى لكبار مشايخ الصوفية أمثال محيي الدين بن عربي والحلاج والسيدة رابعة العدوية، والشيخ أحمد ابو الحسن، ومن أبرز أعمالها، "إني جعلتك في الفؤاد محدثي" و"مدد يا سيدة" و"مشتاقلك يا نبينا" و"أحبك حبين".

أخبار تهمك

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ نصف ساعة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 13 دقيقة

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

منذ أقل من ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ 36 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ ساعتين و 12 دقيقة

فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة

منذ ساعة الا ربع

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

03:48 م

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

06:25 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»