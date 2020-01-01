فرقة الحضرة تطلق أول كليباتها "نفسي أزورك يا نبي" بعد خمس سنوات من بدايتها





تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي مع جمهورها المصري والعربي بعيد الأضحى المبارك، عبر إطلاق أجدد أعمالها الغنائية المصورة "نفسي أزورك يا نبي".













ويعد هذا العمل استثنائيا جدا، نظرا لكونه أول كليب مصور رسمي تطلقه الفرقة منذ بداية رحلتها الفنية منذ ما يزيد عن خمس سنوات، تخللتها عشرات الأغاني والقصائد ومئات الحفلات الجماهيرية، لكنها قررت أخيرا تدشين انطلاقة جديدة في مشوارها تزامنا مع ظهور الكليب، الذي اختارت أن تحتفل به مع محبيها بحلول عيد الأضحى المبارك.

















"نفسي أزورك يا نبي"، تتغنى خلالها الحضرة بألحان مؤسسها نور ناجح، وبكلمات عبد التواب مسلم ومصطفى محسب، وتوزيع أحمد العسال، بينما قامت بتصوير مشاهد الكليب داخل ساحة الأنوار الحسينية، من إخراج أحمد خيرت، وتقدم خلال العمل الجديد رحلة صوفية طويلة تتجاوز الخمس دقائق من الزمن.











