خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

 

حرص مسئولو قناة الأهلي، على الرد بشأن تصريحات فراس، مراسل قناة بي بي سي وفرنسا 24، والتي أثارت الجدل.

 

وكان فراس قد أكد أنه تم التواصل معه من حانب مسؤولي قناة الاهلي قبل افتتاحها مساء أمس الاثنين.

 

وأكد مصدر بقناة الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه لم يتم التواصل مع فراس بواسطة مسئولي القناة كما يدعي.

 

وأشار المصدر، إلى أن هناك مكتب خاص بالمراسلين هو من قام بالتواصل مع جميع المراسلين الذين تم توفيرهم للقناة.

 

وكان فراس قد أثار الجدل بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قائلا: “الاتصال بي من طرف ممثل لقناة الاهلي من اجل القيام بتقرير للقناة في باريس .الحقيقة لم ارفض مباشرة وكنت مستعد للتغطية الرياضية لأي قناة مختصة فهذا عملي. كنت أنتظر أن يكون العمل مرتبط بالصحافة، أي تقرير حول البي اس جي مثلاً. نهائي فرنسا، الخ”.

 

وأضاف: “تم إرسال عدة الميكروفون، مع تحديد يوم التصوير دون تحديد الموضوع لآخر لحظة، ولكني تحليت بالصبر، ليلة التصوير يأتيني الموضوع وهو نص ترويجي طلب مني فيه ان اقدم نفسي كامراسل القناة واقدم مجموعة من الوعود اي عارف المجال يعرف انه لا يمكن تحقيقها”.

 

وتابع: “من دوريات عالمية، إلى ربط مباشر الخ… أولاً أنا صحفي مستقل ولا تملكني أي قناة، ولايمكن أن أدعي الانتماء لقناة على ملك نادي ولا يربطني بها أي تعاقد، أغطي الرياضة ولا أروج للمؤسسات ثانيًا لايمكن أن اقبل لن أعد الناس بما أنا على يقين انه لن يقدم إلا إذا دخلت القناة في عالم القرصنة”

 

وأتم: “أشفق على من قبلو القيام بهذا العمل، فهم باعو أنفسهم مع باقي الجماهير العربية، ثم قامو بضرب مصداقيتهم، وحتى ماديصا لم يكن في مقابل ذلك أي عقد، كل الذين ضهرو في الترويج هم ليسو على ذمة القناة، هذا بالإضافة إلى أسلوب هاوي جدًا في المعاملة.

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ نصف ساعة

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

03:48 م

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

06:25 م

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»