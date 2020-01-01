خاص.. أول رد من قناة الأهلي على تصريحات مراسل بي بي سي المثيرة للجدل

حرص مسئولو قناة الأهلي، على الرد بشأن تصريحات فراس، مراسل قناة بي بي سي وفرنسا 24، والتي أثارت الجدل.

وكان فراس قد أكد أنه تم التواصل معه من حانب مسؤولي قناة الاهلي قبل افتتاحها مساء أمس الاثنين.

وأكد مصدر بقناة الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أنه لم يتم التواصل مع فراس بواسطة مسئولي القناة كما يدعي.

وأشار المصدر، إلى أن هناك مكتب خاص بالمراسلين هو من قام بالتواصل مع جميع المراسلين الذين تم توفيرهم للقناة.

وكان فراس قد أثار الجدل بعدما نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” قائلا: “الاتصال بي من طرف ممثل لقناة الاهلي من اجل القيام بتقرير للقناة في باريس .الحقيقة لم ارفض مباشرة وكنت مستعد للتغطية الرياضية لأي قناة مختصة فهذا عملي. كنت أنتظر أن يكون العمل مرتبط بالصحافة، أي تقرير حول البي اس جي مثلاً. نهائي فرنسا، الخ”.

وأضاف: “تم إرسال عدة الميكروفون، مع تحديد يوم التصوير دون تحديد الموضوع لآخر لحظة، ولكني تحليت بالصبر، ليلة التصوير يأتيني الموضوع وهو نص ترويجي طلب مني فيه ان اقدم نفسي كامراسل القناة واقدم مجموعة من الوعود اي عارف المجال يعرف انه لا يمكن تحقيقها”.

وتابع: “من دوريات عالمية، إلى ربط مباشر الخ… أولاً أنا صحفي مستقل ولا تملكني أي قناة، ولايمكن أن أدعي الانتماء لقناة على ملك نادي ولا يربطني بها أي تعاقد، أغطي الرياضة ولا أروج للمؤسسات ثانيًا لايمكن أن اقبل لن أعد الناس بما أنا على يقين انه لن يقدم إلا إذا دخلت القناة في عالم القرصنة”

وأتم: “أشفق على من قبلو القيام بهذا العمل، فهم باعو أنفسهم مع باقي الجماهير العربية، ثم قامو بضرب مصداقيتهم، وحتى ماديصا لم يكن في مقابل ذلك أي عقد، كل الذين ضهرو في الترويج هم ليسو على ذمة القناة، هذا بالإضافة إلى أسلوب هاوي جدًا في المعاملة.