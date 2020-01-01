الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي شاهد - الزمالك يسجل الهدف الأول في شباك طنطا الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:53 م Advertisements سجل الزمالك الهدف الأول ضد فريق طنطا، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في إطار استعداداتهم لعودة الدوري المصري لكرة القدم. أخبار تهمك درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي منذ ساعتين و 38 دقيقة الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي منذ حوالي 3 ساعات سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم منذ حوالي 6 ساعات رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة منذ حوالي 3 ساعات بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي منذ أقل من نصف ساعة أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود" منذ حوالي 8 ساعات بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر منذ نصف ساعة مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا منذ حوالي 10 ساعة تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي منذ ساعتين و 32 دقيقة الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 6 ساعات شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية" منذ حوالي 6 ساعات ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات منذ ساعة الا ربع ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة منذ ساعة و 9 دقيقة برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو منذ ساعتين و 8 دقيقة بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز منذ ساعتين و 7 دقيقة فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة منذ 40 دقيقة