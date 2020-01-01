البورصات الأوروبية تتحول للارتفاع بنهاية التعاملات





تحولت البورصات الأوروبية للارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع وجود مناقشة لخطة تحفيز إضافية من بالولايات المتحدة.









وارتفع قطاع الأغذية والمشروبات بنحو 1.4 بالمائة في نهاية الجلسة ليقود مكاسب غالبية القطاعات الأخرى، في حين تراجعت أسهم الموارد الأساسية بنحو 0.6 بالمائة.





وكشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي "ميتش ماكونيل" بالأمس عن خطة إغاثة جديدة لمواجهة تداعيات الفيروس بقيمة تريليون دولار، الأمر الذي يمهد الطريق لإبرام محادثات مع الديمقراطيين في محاولة لتمرير التشريع.





وفي الأسبوع الماضي، أقرت دول الاتحاد الأوروبي حزمة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو فيما يعرف بـ"صندوق التعافي" لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من الوباء.





ومع ذلك، فإن المخاوف حيال طفرة جديدة في حالات الإصابة بوباء كورونا من المرجح أن تحد من معنويات المخاطرة، حيث وصل عدد المصابين عالمياً لنحو 16.4 مليون شخص.





وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل البطالة في إسبانيا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري إلى 15.33 بالمائة.





وعند الختام، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.4 بالمائة إلى 367.6 نقطة، وصعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة مماثلة إلى 6129.2 نقطة.





في حين استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 12835.2 نقطة، بينما انخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 4928.9 نقطة.





وبحلول الساعة 4:04 مساءً، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.1734 دولار.