بتقنية الليزر.. شركة إماراتية توفر 3 مراكز جديدة لفحص حالات كورونا بأبوظبي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
وكالات


كشفت شركة أبوظبي للخدمات الصحية، اليوم الثلاثاء، عن توفير فحص الليزر بتقنية "دي بي آي"، للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 3 مراكز داخل إمارة أبوظبي تشمل مركز مدينة زايد الرياضية، ومركز المسح على الكورنيش، ومركز الهيلي في مدينة العين.

ووفرت الشركة، خدمة حجز الموعد عبر تطبيقها الرسمي على الهواتف الذكية "صحة"، مشيرةً إلى أن نتيجة الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي صالحة لمدة 48 ساعة فقط.

وأوضحت "صحة"، أنه في حال أظهر فحص DPI (تقنية الليزر) ضرورة إجراء مسحة الأنف (PCR) سيتعين على الشخص إجراء الفحص في المركز ودفع 320 درهماً في الموقع، وبعد إجراء الفحص يتعين عليه الالتزام بالحجر المنزلي لحين استلامه نتيجة مسحة الأنف، مشيرةً إلى أن الفحص بالليزر (DPI) لدخول أبوظبي متاح فقط بداية من سن 12 سنة، ويشترط إحضار الهوية الإماراتية الأصلية عند الحضور إلى الموعد وإبراز رمز الـQR كود الخاص بالموعد من على الهاتف.

وكانت لجنة إدارة الأزمات والطوارئ في إمارة أبوظبي، ودائرة الصحة - أبوظبي، قد أعلنتا عن بدء تطبيق تقنية "DPI" القائمة على استخدام أشعة الليزر للكشف عن الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كوفيد-19، والسماح لمستخدميها بدخول الإمارة.

وتعتمد تقنية "DPI" المبنية على الليزر على فحص عينات من الدم وقراءة شكل الخلايا فيها لتحديد خلال ثوان وجود التهابات كالتي يحدثها فيروس كوفيد-19، كما يعتمد نظام التشخيص في الجهاز المبتكر في الإمارات تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدم في تحليل الصور وفقا لمقياس دقيق جداً.

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