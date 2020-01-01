تعرف على خريطة مسرح الدولة في عيد الأضحى المبارك

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تستعد المسارح والسينمات وجميع الصروح الفنية،للعودة مرة أخرى عقب غلقها لفترة طويلة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتزامن مع ذلك يجهز البيت الفني للمسرح عروض بمناسبة عيد الأضحى المبارك،وذلك في ثاني وثالث ورابع أيام العيد.



ويتشوق عدد كبير من الجمهور المتعطش للمسرح، لمشاهدة هذه العروض المنظمة والمجهزة لإبهار الجماهير وإسعادهم في عيد الأضحى المبارك.



ويرصد "الفجر الفني" العروض المقامة بالبيت الفني للمسرح والتي ستقام كالآتي:

1- عرض " المتفائل" والذي سيقام على المسرح القومي بالعتبى في تمام الساعة الـ8:00 مساء، وهو بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.



أسعار التذاكر للعرض: 30-50-70-100 جنيه



2- عرض "الحادثة" والذي سيقام على مسرح "الغد" بالعجوزة في تمام الساعة الـ7:00 مساء وهو من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان.



أسعار التذاكر: 30-50 جنيه



3- عرض "حرم النار" وسيقام على مسرح "الطليعة" بقاعة "زكي طليمات" في تمام الساعة الـ7:30 مساء في ثاني ورابع أيام عيد الأضحى المبارك وهو عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل،كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

أسعار التذاكر: 35 جنيه



4-عرض "كأنك تراه" وسيقام على مسرح "الطليعة" في تمام الساعة الـ7:00 مساء بقاعة "صلاح الصبور"وذلك في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك وهو من تأليف نسمة سمير،بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود،مريم هاني، أحمد عبد الهادي،أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود.

أسعار التذاكر: 25 جنيه



5-عرض "أفراح القبة" وسيقام على المسرح العائم الصغير بالمنيل في تمام الساعة الـ7:00 مساء وهو بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

أسعار التذاكر: 30-50 جنيه



6-عرض "البخيل" وسيقام على مسرح ملك برمسيس، في تمام الساعة الـ7:00 مساء وهو عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

أسعار التذاكر: 20 جنيه



7- عرض "فركش لما يكش"، وسيقام على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة في تمام الساعة الـ7:30 مساء والعرض من تأليف وإخراج الشاعر شوقي حجاب

أسعار التذاكر: 25-35 جنيه



8- عرض " القطط" وسيقام على مسرح متروبول بالعتبة في تمام الساعة الـ7:00مساء والعرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

أسعار التذاكر: 35 جنيه



وبالأسكندرية:

9-عرض "رحلة سعيدة" وسيقام على مسرح "بيرم التونسي" بالشاطبي في تمام الساعة الـ8:00 مساء وهو بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.

أسعار التذاكر: 25 جنيه





