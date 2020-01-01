بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:45 م
بوابة الفجر
علي نبوي
اشتكى محمود وحيد لاعب فريق النادي الأهلي من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة الجونة الودية اليوم.

وكشف مصدر بالأهلي أن وحيد اشتكى من كدمة في وجه القدم إلى جانب شعوره بآلام في العضلة الخلفية وهو ما جعل الجهاز الفني يستبعده من لقاء اليوم.

ويخوض وحيد في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا حيث منحه الجهاز الطبي راحة من التدريبات الجماعية.

وتسببت الإصابة أيضا في غياب وحيد عن اللقاء الودي السابق للأهلي أمام سموحة حيث شهد اللقاء مشاركة علي معلول والصاعد محمد شكري.

وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لإصابة قوية خلال احداث سير المباراة ليغادر على آثرها الملعب وفي انتظار خضوعه للفحص الطبي لمعرفة تشخيص الإصابة.

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