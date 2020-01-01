بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:45 م
علي نبوي
اشتكى محمود وحيد لاعب فريق النادي الأهلي من الإصابة التي تسببت في غيابه عن مواجهة الجونة الودية اليوم.
وكشف مصدر بالأهلي أن وحيد اشتكى من كدمة في وجه القدم إلى جانب شعوره بآلام في العضلة الخلفية وهو ما جعل الجهاز الفني يستبعده من لقاء اليوم.
ويخوض وحيد في الوقت الحالي برنامجا تأهيليا حيث منحه الجهاز الطبي راحة من التدريبات الجماعية.
وتسببت الإصابة أيضا في غياب وحيد عن اللقاء الودي السابق للأهلي أمام سموحة حيث شهد اللقاء مشاركة علي معلول والصاعد محمد شكري.
وتعرض ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لإصابة قوية خلال احداث سير المباراة ليغادر على آثرها الملعب وفي انتظار خضوعه للفحص الطبي لمعرفة تشخيص الإصابة.
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