كارتيرون يمنح الفرصة للناشئين أمام طنطا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:38 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالدفع بمجموعة من الناشئين في الشوط الثاني من مباراة طنطا الودية التي تجمع الفريقين حاليا باستاد الجيش ببرج العرب .

وفي بداية الشوط الثاني من المباراة دفع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني بعدد من التغييرات حيث شارك كل من كابونجو كاسونجو ومصطفى فتحي وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومحمد حسام "بيسو" وياسين مرعي وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وكريم بامبو وشيكابالا ومحمد عنتر ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة .

ليصبح تشكيل الزمالك في الشوط الثاني محمود عبدالرحيم جنش في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وياسين مرعي في خط الدفاع وحاتم محمد ومحمد حسام بيسو ومصطفى فتحي وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر في خط الوسط وكابونجو كاسونجو في الهجوم .

أخبار تهمك

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

شعبة الذهب تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب.. وتحذر: "داخلين على أزمة عالمية"

منذ حوالي 6 ساعات

درست القانون وحفيدة رئيس وزراء مصر الأسبق.. 8 معلومات لا تفوتك عن «نهاوند سري» مُذيعة قناة الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

منذ ساعة الا ربع

ليس دونجا.. كارتيرون يُطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ ساعة و 8 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة يُقرر التصعيد ضد آرثر ميلو

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الأهلي يبعد الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. تفاصيل الصفقة الكبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ ساعتين و 6 دقيقة

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

بعد ياسر إبراهيم.. إصابة جديدة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

منذ نصف ساعة

الزمالك يُقدم صفقة من ذهب إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة

منذ 39 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:38 م

بعد تصريحات السيسي.. أول رد إثيوبي على نشوب نزاع عسكري مع مصر

رسائل حاسمة.. هكذا طمأن السيسي المصريين في أزمة سد النهضة

03:48 م

ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

06:25 م

تعرف على تشكيل الجونة ضد الأهلي

04:38 م

سد النهضة وعمارة الزمالك.. أزمات تحدث عنها الرئيس السيسي اليوم

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»