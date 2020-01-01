ليفربول يؤمن موهبة الريدز بعقد احترافي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
قام نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بتأمن لاعبه الشاب كونور برادلي، حيث وقع على عقده الاحترافي الأول مع الريدز.

وذكر ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن اللاعب صاحب 17 عاما انضم للفريق العام الماضي، بعد أن سبق له وأن لعب لفريق الشباب في نادي دونانجون يونايتد في إيرلندا الشمالية.

وأضاف أن برادلي شارك في معظم المباريات مع فريق تحت 18 عاما في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه يمكنه اللعب أيضا في الهجوم.

وتابع أن برادلي سجل هدفه الأول مع فريق تحت 18 عاما في شباك ويست بروميتش ألبيون في نوفمبر الماضي، كما بذل جهدا رائعا أمام توتنهام في أول مباراة له بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 19 في تاريخه، والأولى منذ عام 1990.

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