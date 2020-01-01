فايلر يطمئن على إصابة نجم الأهلي في لقاء الجونة

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستفسار من خالد محمود طبيب الفريق الأحمر عن نوعية الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم مدافع الفريق.





وقام المدرب السويسري بعقد جلسة سريعة مع طبيب الفريق الأحمر على هامش مباراة الأهلي الودية أمام الجونة لمعرفة نوع الإصابة التي تعرض لها ياسر إبراهيم خلال المباراة.





وكان مدافع الأهلي قد اضطر لمغادرة مباراة فريقه الودية أمام الجونة في الدقيقة 48 بعد تعرضه للإصابة نتيجة كرة مشتركة مع والتر بواليا لاعب فريق الجونة.



