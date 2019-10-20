ضربة قوية تهز الأهلي.. أولى إصابات الفريق قبل استئناف المباريات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:25 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمام الجونة.

وفي الدقيقة 48 اضطر مدافع الأهلي إلى مغادرة ملعب المباراة رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر بعدما تعرض للإصابة في إحدى الكرات المشتركة مع والتر بواليا لاعب فريق الجونة.

ومن المنتظر أن يخضع مدافع الأهلي لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل معرفة حجم إصابته ومدة غيابه عن الفريق.

ويتقدم الأهلي على الجونة حاليا بهدفين دون رد في المباراة الودية المقامة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

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