18 % تراجع بالطلب العالمي على الشحن الجوي في يونيو

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو (-19.9 بالمئة للعمليات الدولية).









وذكر ان الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو مقيسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1 بالمئة على أساس سنوي في يونيو (33.9 بالمئة للعمليات الدولية).









وافاد الرئيس التنفيذي لإياتا بان أزمة الطاقة مستمرة لأن عمليات الركاب تتعافى ببطء شديد.









واضاف ان معامل حمولة الشحن الجوي صعد 11.5 نقطة مئوية على أساس سنوي في يونيو .